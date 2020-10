Les Alpes-Maritimes en alerte rouge : de fortes pluies sont attendues dans le département

Avec les averses de ce vendredi matin et l'alerte rouge pluie-inondation à partir de ce midi, l'angoisse monte à Villeneuve-Loubet. Les établissements scolaires y sont fermés et la circulation des trains a été suspendue. Pour se protéger, les habitants s'organisent afin de vider les bouches d'égouts. Ils sont invités à rester à l'abri et à ne se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité.