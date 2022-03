Les Alpes-Maritimes face à l’afflux de réfugiés ukrainiens

Une très longue file d’attente devant la préfecture de Nice ce mercredi matin. Des centaines de réfugiés ukrainiens espèrent être pris en charge. Certains d’entre eux tentent leur chance depuis plusieurs jours. Les Alpes-Maritimes sont devenus le premier département en termes de passage des réfugiés ukrainiens. Les services de la préfecture se retrouvent débordés. "On a un flux terrestre qui est sans cesse croissant puisqu’ils arrivent de Slovénie, Italie, et donc, se présentent sur notre frontière franco-italienne. Pour que la solidarité nationale puisse être exercée, il faut que tout le monde prenne part", explique le préfet. Ici, chaque jour, 180 dossiers peuvent être traités, ce qui explique cette longue attente. En plus des Niçois venus spontanément, la préfecture a fait appel à une équipe de secouristes pour faire en sorte que l’attente se passe bien et intervenir en cas de malaise. Depuis le début de la guerre, déjà 1 600 réfugiés ukrainiens ont obtenu une autorisation provisoire de séjour délivrée par le département des Alpes-Maritimes. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde