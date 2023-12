Les Alpes retrouvent la flamme olympique

Raviver la flamme, devant la Vasque Olympique d'Albertville, on y croit, surtout Frédéric Fialais, bénévole aux Jeux de 1992. "C'est tellement extraordinaire de vivre quinze jours de fête", affirme-t-il. Les Alpes françaises ont pole position pour remporter l'attribution des JO 2030. Ce jeudi matin, la nouvelle ravit des souvenirs à ces Albertvillois. "La première fois, c'est très bien organisé", déclare un habitant. Trente-huit ans après les derniers Jeux, les habitants espèrent aussi des retombées économiques. Pour garder en mémoire les Jeux olympiques de 1992, des reliques sont précieusement conservées dans ce musée, et mise sur 2030 pour compléter cette collection. "L'idée, c’est de rappeler ce qu'ont été les Jeux de 1992. Et on espère bien que 2030 va aussi être une belle occasion de faire rayonner ces pièces-là", dit Ludovic Bertagnolo, directeur de la Maison des Jeux Olympiques à Albertville. Le comité doit désormais se pencher sur les détails de la candidature avant de rendre la décision finale en juillet prochain. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Bruère