Les Alpine de la gendarmerie déjà en action

À peine livrée, l’Alpine est déjà en chasse. Une voiture vient d’être chronométrée en grand excès de vitesse. En quelques secondes, les gendarmes filent à plus de 220 km/h. Ils se placent devant le conducteur trop pressé, avec ce message : suivez-nous. Sous bonne escorte, le contrevenant est amené à une sortie d’autoroute pour être contrôlé. Légère, rapide et produite à Dieppe, l’Alpine arrive progressivement dans les gendarmeries. Quelque 26 exemplaires ont été commandés, pour le plus grand plaisir de leurs pilotes. L’Alpine et la brigade rapide d’intervention de la gendarmerie, c’est une longue histoire. Il y a eu l’A110, dès 1966, suivi de l’A310, dans les années 80. Après quelques infidélités avec d’autres marques, c’est le retour d’Alpine. Prix public : 60 500 euros. Sur son passage, les têtes se tournent, mais elle n’est pas là pour faire de la figuration. Bilan du week-end : 81 infractions relevées par la gendarmerie, sept retraits de permis, et ces Hollandais, kilométrés à 202 km/h repartent à pied. Leur break est immobilisé sept jours en attente de voir quelle suite la Justice donnera à ce très grand excès de vitesse. TF1 | Reportage J. Beaumont, S. Fortin