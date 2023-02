Les Alsaciens, champions de l’accueil des touristes

Ce jeudi matin, Kaysersberg (Haut-Rhin) se réveille avec un nouveau titre. La commune est championne de l’Hexagone de l’accueil, et pour ses habitants, rien que de très normal. Dans la boulangerie réputée de la ville, "L’enfariné", le classement ne surprend pas. C’est une récompense. En 2022, on a battu tous les records de fréquentation. C’est encore mieux qu’en 2019, avant le Covid. "Le tourisme, c’est un business aussi. Il faut toujours être accueillant avec les clients", confie un habitant. Dans l’hôtel KLE, on forme le personnel chaque année, et on attire l’attention du salarié sur le sens du détail avec une botte secrète. Ce sont "le sourire, la passion du métier, l’accueil et la bienveillance", selon Perrine Nemeth, membre du personnel. Plus de 22 millions de touristes ont visité l’Alsace l’an passé. C’est la preuve que la qualité de l’accueil peut parfaitement cohabiter avec le tourisme de masse. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, É. Schings