Les Alsaciens n’avaient pas vu autant de neige depuis longtemps

Les chutes conséquentes de neige et un thermomètre négatif ont changé le paysage en Alsace. En effet, on observe une campagne alsacienne entièrement prise dans le blizzard, des villages difficiles d'accès et des axes secondaires parfois impraticables. Ces conditions compliquent cependant le dégagement des chaussées surtout avec cette neige qui tient au sol. Les conditions de circulation sont également délicates, même sur les axes principaux. A certains endroits, les poids lourds se sont même retrouvés bloqués sur l'autoroute. Cela fait longtemps que l'Alsace n'avait pas connu de telles précipitations. Chez certains habitants, il a fallu rejouer de la pelle à neige pour la deuxième fois en quinze jours à peine. "Cette année on a eu beaucoup de neige avec 25 cm à la première vague", lance un passant. "Cela fait dix ans qu'on ne l'a pas vu donc ça fait plaisir", a-t-il ajouté. Sur le marché, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Ce mercredi matin, Alberto s'est dévoué pour dégager lui-même les accès pour ses clients.