Les Alsaciens plébiscitent leurs produits locaux

Des pâtes, de la farine ou bien des œufs, voilà des produits variés venant tous de la région. En Alsace, les consommateurs mettent un point d'honneur à vouloir acheter local. Pour les employés d'une grande surface, ce n'est pas une grande surprise. En moyenne, dans les supermarchés alsaciens, les produits locaux représentent près de 10% du chiffre d'affaires. Et ce, malgré des prix parfois plus élevés. D'après une dernière étude, l'Alsace serait championne du pays du consommer local, juste devant la Bretagne. Depuis près de 40 ans, le rayon boucherie charcuterie d'un supermarché fait appel au même producteur : Metzger-Muller, presque centenaire. Ce dernier se trouve à une dizaine de kilomètres dans un petit village. Sa production de charcuterie est vendue principalement en Alsace Moselle. "C'est un choix historique parce que c'était le berceau de la consommation", explique Daniel Muller. En deux ans, le chiffre d'affaires des marques de proximité a progressé de 6% dans la grande distribution. Les territoires avec une forte identité culturelle et culinaire sont ceux où l'on achète le plus de marque locale. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier