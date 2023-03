Les amandiers en fleurs annoncent le printemps

Une palette de couleur toute printanière : d'un blanc pâle au rose plus foncé. La promenade au beau milieu de ces amandiers est un émerveillement pour les yeux. Les arbres en fleur annoncent l'arrivée des premiers beaux jours. "C'est le midi de l'Alsace ici. C'est très très beau" ; "ça dure très peu de temps. Il faut profiter en plus d'un beau ciel bleu", témoignent des promeneurs. Une floraison éphémère visible seulement une dizaine de jours. La colline des amandiers surplombe le village viticole de Mittelwihr (Haut-Rhin). Les arbres poussent à cet endroit au milieu des vignes. À 88 ans, Jean-Jacques Mauler est le gardien des amandiers. Il les entretient et met en terre de nouvelles pousses. Son plaisir est de faire goûter ses amandes, mais surtout parler de ses protégés. Les premiers amandiers auraient planté par les soldats romains, et depuis ils sont toujours là. Un des symboles du vignoble alsacien, un parmi d'autres. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings