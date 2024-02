Les amandiers se donnent en spectacle

Elles sortent par petites touches blanches au bord des chemins et égayent le paysage. Ces fleurs d'amandiers sont un vrai plaisir pour les yeux ici à Gruissan (Aude) lors de promenade ce lundi matin : "ça fait un joli spectacle" ; "ça donne de la gaieté à la nature (...) c'est bon pour le moral on dit" ; "c'est une première note positive" ; "ça évoque la renaissance (...), le début du printemps". Les amandiers, ce sont les premiers arbres qui fleurissent. Un paradis pour les abeilles qui se remettent au travail. Cette année est atypique, les fleurs sortent petit à petit à cause de températures plus élevées. Après les amandiers, c'est au tour des abricotiers, des pêchers et des cerisiers de se parer dans plusieurs semaines de leurs plus belles fleurs. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso