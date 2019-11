Les ambassadeurs du chant breton tirent leur révérence

Avec leurs légendaires chemises à carreaux, les frères Morvan ont fait danser des dizaines de milliers de personnes partout en Bretagne. Ces agriculteurs ont chanté dans les plus grands festivals bretons, mais sont toujours rentrés après le spectacle pour s'occuper des vaches. Ils étaient quatre frères, mais à ce jour ils n'en restent plus que deux. Et ils viennent d'annoncer qu'ils arrêtaient leur carrière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.