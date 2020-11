Les Américains s'apprêtent à voter, dans une certaine fébrilité

Le nom du futur président des États-Unis sera-t-il dévoilé ce mercredi ? C'est la question que tout le monde se pose. Si l'écart est important, la victoire est indiscutable pour l'un des deux candidats. En revanche, une période d'incertitude s'annonce si l'écart est réduit. Dans ce cas, il va falloir recompter les bulletins. Alors qu'un vote par correspondance a été mis en place, il va falloir attendre que les enveloppes arrivent à destination pour qu'elles soient dépouillées. Il est à noter qu'une dizaine de millions d'Américains ont choisi ce mode de vote pour éviter d'aller dans les bureaux dans ce contexte épidémique. Donald Trump a annoncé qu'il avait une armée prête à intervenir dès ce mardi soir. En effet, chacun va essayer de trouver la faille juridique pour devenir président des États-Unis. Un jeu dangereux d'autant plus que les autorités, notamment le FBI, redoutent qu'il y ait des manifestations violentes et même des affrontements entre les deux camps.