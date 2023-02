Les amoureux des races anciennes

Au moins un à deux fois par jour, Yann Varrin, co-fondateur de l'association de sauvegarde et de promotion de la chèvre des fossés à Saint-Romphaire (Manche), passe s'occuper de ses bêtes. Mais ce n'est pas son métier, il n'est pas agriculteur. Dans la journée, il est éducateur. C'est pour lui un loisir. Cela fait 25 ans qu'il s'est pris de passion pour les races anciennes de sa Normandie natale. Il veille aujourd'hui sur une quinzaine de brebis du Cotentin, mais sa grande fierté, ce sont ses chèvres des fossés. Cette chèvre a longtemps été surnommée "la vache des pauvres". Infatigable, elle se nourrissait de ce qu'elle trouvait au bord des chemins. L'agriculture moderne semble l'avoir effacé du paysage lorsqu'à la toute fin du 20e siècle, on retrouva un troupeau sauvage sur les falaises de la Hague, de quoi relancer la lignée. À 800 km de là, à Saint-Jean-en-Royans (Drôme), Évelyne Tézier non plus n'est pas éleveuse. Il y a 30 ans, l'institutrice a lancé sa recherche sur la poule grise du Vercors, souvenir de son enfance drômoise. C'est d'ailleurs au-delà des Alpes qu'elle est allée chercher quelques spécimens et avec l'aide de professionnels aussi passionnés qu'elle, elle a relancé cette race disparue. Son côté rustique et sa croissance lente l'avaient condamné à s'éteindre. C'est pourtant aujourd'hui ce qui lui donne un goût de gibier savoureux et lui promets de belles années. L'association Quantia-Grise du Vercors cherche même des éleveurs pour satisfaire la demande. TF1 | Reportage A. Hanout, J. Clouzeau, B. Poizeuil