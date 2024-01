Les anciens bureaux de poste se donnent en spectacle

Oubliez son immense plage et sa promenade peu fréquentée. Au Touquet (Pas-de-Calais), un autre endroit se visite presque comme un musée, La Poste. Dans ce bureau, les clients en prennent plein les yeux. "Ils ont gardé une âme" ; "Je trouve qu'il est très beau" ; "C'est le plafond que j'aime bien et puis l'ampleur", lancent quelques-uns. Ce bâtiment date du début du XXe siècle. Quelques particularités de l'époque sont restées, et Sophie est fière de nous en présenter une : le monte-télégramme. Remontons le temps. En 1927, La Poste du Touquet est inaugurée en grande pompe. A l'intérieur, la décoration est soignée. Certains éléments ont disparu, mais l'essentiel est resté. Un style art déco typique des années folles. A l'extérieur, une dernière curiosité. Avant La Poste, il y avait ici une chapelle. L'architecte s'en est inspiré. Dans la région, d'autres bureaux de poste sont aussi des bijoux d'architecture. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire