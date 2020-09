Les anciens heureux de se retrouver dans les clubs seniors

Étant donné que les membres des clubs seniors ont entre 65 et 85 ans, ils sont obligés de se montrer prudents face à la pandémie de Covid-19. Toutefois, compte tenu de cette longue période de confinement, ils veulent désormais se retrouver tout en prenant les précautions nécessaires requises dans ce contexte sanitaire. Mais pour l'heure, les rencontres se limitent seulement à des activités en petit comité pour minimiser les risques.