Les anges gardiens du château d'Amboise

De la précision et beaucoup de patience pour un chantier d'exception. Derrière l'échafaudage de 37 mètres de haut se cache l'un des trésors du château d'Amboise : la chapelle Saint-Hubert. Accrochée aux remparts, la voici avant les travaux. Construite au XVe siècle pour le roi Charles XIII, elle s'offre depuis un an une cure de jouvence. Ianec Kocher est l'un des quatre sculpteurs sur pierre chargé de cette intervention. Leur mission : recréer plus de 200 pièces d'une frise entièrement sculptée dans le tuffeau. Rendre les restaurations presque invisibles, c'est aussi l'objectif des charpentiers. Kevin Debiais remonte à blanc chaque partie de la charpente, quitte parfois à tâtonner pour s'adapter au travail des anciens. Tout est fait pour conserver au maximum les bois d'origine. Pendant les deux ans de chantier, une dizaine de corps de métier doivent se succéder à Amboise. Il a d'abord fallu nettoyer les pierres, déposer les vitraux et l'ensemble de la couverture en plomb. Des opérations délicates qui font appel à des savoir-faire d'exception. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély