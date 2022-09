Les Anglais de France pleurent Elizabeth II

S'il devait y avoir une capitale britannique dans l'Hexagone, cela pourrait être le village d'Eymet. Ici ce vendredi matin, ils sont nombreux à se sentir presque orphelins. Qu'ils soient résidents ou touristes, comme Peter, ils ont une pensée émue pour leur reine. "Elle a régné depuis que je suis né. C'est un jour triste. La reine a passé toute sa vie à essayer de servir le pays et elle a réussi un travail difficile", confie-t-il. Terrie Simpson vit dans l'Hexagone depuis 20 ans. Elle dirige une agence immobilière, mais ce vendredi matin, elle regarde surtout les actualités britanniques et se sent pour la première fois un peu trop loin de son pays. Près de 20% de la population à Eymet sont britanniques. Et la majorité n'a connu qu'Elizabeth II comme reine, sauf Derrick Tatford. "Nous sommes tous très fiers. Elle a été une très bonne représentante pour nous", lance-t-il. Au-delà des Britanniques, Elizabeth II était la reine du pays du Commonwealth. Dans un café, une Anglaise et deux Australiennes sont aussi touchées par la mort de la reine. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier