Les annonces de Jean Castex au 13H de TF1

"On est dans la quatrième vague", annonce Jean Castex. "Ce fameux variant Delta, il est là, il est majoritaire et il est beaucoup plus contagieux", rajoute-t-il. En une semaine, les chiffres de contamination ont bondi de 140%. Mardi, 18.000 cas ont été recensés dans le pays et 96% d'entre eux concernent des personnes non vaccinées, a précisé le Premier ministre. Face à ces chiffres, il insiste sur l'importance de la vaccination. Suite au Conseil de défense sanitaire de ce mercredi matin, les grands axes stratégiques fixés lors de l'intervention du président de la République le 12 juillet dernier ont été confirmés. L'extension du pass sanitaire entre d'ailleurs en vigueur ce mercredi. Jean Castex précise par ailleurs que dans les départements, les préfets ont pris un certain nombre de dispositions pour endiguer la propagation de l'épidémie. "L'objectif est de déployer le pass sanitaire et de renforcer la vaccination", a répété le Premier ministre. Pass sanitaire, vaccination des 12-17 ans, vacances... Jean Castex fait le point sur la situation sanitaire et sur les mesures sanitaires à venir.