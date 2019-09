Les annuaires papiers vivent leurs dernières années

Depuis près de 140 ans, les annuaires papiers ont accompagné notre vie quotidienne. Si à l'époque ils étaient des incontournables, leur importance a actuellement changé, à cause notamment du développement d'Internet. Une raison pour laquelle les Pages Blanches arrivent à leur dernière édition cette année 2019. Celle des Pages Jaunes, en revanche, sera pour 2020. C'est la fin d'une époque, au grand regret des sept millions de Français qui n'ont pas accès à Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.