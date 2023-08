Les arbres de demain dans mon jardin

Les arbres, Pierre Lefebvre les élèvent en pleine terre dans la campagne lilloise. Depuis quelques années, les aléas du climat bouleversent ses productions et l'obligent à anticiper. Le voilà donc en quête de nouvelles espèces à tester, dont le micocoulier. Un client, l'une des plus grandes jardineries de l'Hexagone sur Internet, s'est même lancé dans la production de chêne-liège, une essence typique du sud de l'Europe. C'est une aventure impensable dans le Nord il y a seulement dix ans. Sans compter qu'il garde ses feuilles toute l'année. Inhabituelles dans le Nord et prometteuses également, certaines variétés de mûriers et de pins. Ces évolutions végétales impliquent une transformation des paysages, particulièrement palpables en jardinerie. À la place, d'autres espèces au régime sec, tel le céanothe. En tête du hit-parade également, les eucalyptus. Avant de commander ses arbres sur Internet, cette consommatrice se renseigne toujours sur leur viabilité dans son jardin. Elle les regroupe pas très loin les uns des autres, afin de créer des îlots de fraîcheur. Aucun arrosage, sauf au cours des trois premiers mois de plantation, le temps que les racines se développent. Des techniques simples, apparemment efficaces, comme en témoigne la luxuriance de son jardin. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, A. Ponsar, J.Y. Mey