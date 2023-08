Les arbres déjà aux couleurs d'automne

Un dégradé de couleurs, des feuillages oranges, jaunes et même rouges. En se promenant dans les forêts, difficile de s'imaginer fin août. Certains randonneurs profitent du paysage, d'autres s'inquiètent de la situation. Dans les Bauges, les feuilles tombent avec un mois d'avance. Même constat dans les villes, où les feuilles mortes jonchent le sol. En raison des fortes chaleurs et de la sécheresse, l'arbre peine à puiser de l'eau avec ses racines. Pour économiser cette ressource, les feuilles arrêtent de transpirer. Sarah Bachelart explique : "l'arbre va se fermer et il va finir son cycle de végétation plus tôt que normalement, et les feuilles vont être exposées à la sécheresse, elles vont sécher, brûler, avoir des coups de soleil et tomber". Sur la montagne du Semnoz, à 700 mètres d'altitude, les gardes forestiers plantent des essences plus résistantes à la chaleur et moins gourmandes en eau. Dans les années à venir, les forêts à basse altitude vont se métamorphoser. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand