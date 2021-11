Les Ardéchois chantent l'amour de leur terre

C'est la chanson des Ardéchois. La musique est devenue en quelques mois l'hymne des habitants d'Ardèche. Un tube écouté près de 300 000 fois sur Internet. C'est un air qui séduit toutes les générations. Pour les mariages, les anniversaires, dans toutes les fêtes de village, ou les tournois du dimanche... le refrain est repris à l'unisson. À Annonay (Ardèche) dans un club de rugby, ce sont même les entraîneurs qui apprennent les paroles aux enfants. "Alors, oui, on n'a pas d'autoroutes, on n'a pas de trains, on n'a pas les avions, mais par contre on est fier d'être chez nous. On est une belle région touristique qui est visitée par tous les citadins", affirme Pierre-Henri Chalandard, membre du club. C'est Emilien Buffa, chanteur, producteur et arrangeur de Solu'Son, qui est à l'origine de ce succès. Le jeune artiste a enregistré et modernisé cette vieille chanson écrite dans les années 70 par un chauffeur routier ardéchois. "C'est une chanson qui a un pouvoir magique", explique-t-il. Un succès qui dépasse aujourd'hui les frontières de l'Ardèche puisque le groupe a reçu des dizaines de messages de fans originaires de tout le pays, et même du Québec.