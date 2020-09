Les Ardennes dans les yeux d'un photographe

Depuis plus de 30 ans, Jean-Marie Lecomte arpente les Ardennes. Ce photographe passionné ne tire jamais un portrait sans qu'il n'y ait un sens apparent au patrimoine ardennais. Il s'est, en effet, fixé la mission d'immortaliser la beauté de ces terres et de ses habitants. D'ailleurs, cet enfant du pays prépare déjà un prochain livre dont le thème ne s'éloigne pas de sa terre natale et des Ardennais qui lui donnent son caractère bien trempé.