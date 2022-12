Les Argentins sont tous fous de foot

Les couleurs du drapeau argentin, bleu et ciel, s'affichent partout dans les rues de Buenos Aires. Sur les kiosques, sur les façades de restaurants... l'Argentine est en effervescence en attente de cette finale contre la France dimanche. "La France est une très bonne équipe, mais nous, on va jouer avec toute notre âme et notre passion", nous confie une Argentine. Dans la presse quotidienne argentine sportive, le visage de Lionel Messi est affiché en grand. D'ailleurs, la Une est claire : "Tous derrière Lionel Messi". L'Argentine compte donc sur son héros pour remporter la finale de la Coupe du Monde face à la France. Si on sent que les Argentins sont très confiants, certains avouent quand même qu'il y a des joueurs des Bleus qu'ils craignent. Kylian Mbappé arrive en tête de liste. "Il est super rapide, c'est le meilleur de tous", expliquent-ils. Depuis un mois, des milliers de supporters argentins se réunissent pour fêter la victoire de leur équipe sur l'Avenue du 9-Juillet, l'équivalent de nos Champs-Élysées. La semaine dernière, ils étaient près de 200 000 supporters argentins à être venus célébrer la qualification en finale de leur équipe. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Trigodet