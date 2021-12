Les armoires crèches, un savoir-faire unique

C’est une petite armoire secrète qui ne s’ouvre qu’une fois par an. Comme un lever de rideau sur un décor enchanteur, le spectacle des santons de Provence. Depuis 30 ans, Jean-Marie Combe fabrique des crèches uniques dans le pays. Des objets de carton, inspirés des armoires provençales du XVIIe siècle. Une passion que cet ancien prothésiste dentaire a découverte par hasard un soir de Noël. Installé dans la petite ville de Nyons (Drôme), au dernier étage d’un immeuble du centre-ville, il fabrique une centaine de modèles chaque année, entièrement à la main. Pour donner à son carton l’apparence et la rigidité du bois, Jean-Marie utilise des colles de peau de lapin. Une technique très rare. Après plusieurs jours de travail, place au décor. Et pour garnir ses armoires, l’artisan se fournit auprès des meilleurs santonniers de Marseille. Chaque jour, dans la solitude de son atelier, tel un metteur en scène, il dialogue avec ses santons. Ces crèches artisanales s’échangent 450 euros. À 76 ans, Jean-Marie n’a qu’un seul rêve : trouver un repreneur pour transmettre son savoir-faire et que vive encore très longtemps la magie des armoires de Noël. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys