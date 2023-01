Les artisans bouchers font de la resistance

À peine ouvert, Christophe Colasseau, boucher, a déjà beaucoup de travail pour un boucher de campagne, malgré la forte augmentation des prix de ces derniers mois. Par exemple, l’entrecôte, "il y a un an, elle était à 28 euros, elle a pris quatre euros en un an", explique le boucher. Dans la commune de 2 000 habitants de Séreilhac (Haute-Vienne), il vend un peu moins de viandes qu’il y a quelques années, mais maintient son activité grâce à la partie traiteur. En effet, les habitudes ne sont plus les mêmes aujourd’hui. Ce qui n’a pas changé en revanche, c’est l’image des bouchers traditionnels concernant la qualité de leur produit. Les artisans bouchers sont également réputés pour leurs conseils. "On apprend toujours plein de choses, on échange des recettes aussi", "il sait conseiller sur la quantité et sur la qualité", confient des clientes. La qualité de la viande, contrairement aux idées reçue ne se limite pas aux morceaux les plus nobles et les plus chers. Se faire plaisir sans trop dépenser, un argument qui devrait rendre les bouchers encore plus sympathiques. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre