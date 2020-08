Les artisans de la Loire : la pêche, tout un art

Au lever du jour, Arnaud Guéret quitte le port d'Ancenis (Loire-Atlantique) pour aller retirer son filet posé la veille. Originaire de Cherbourg, il est un passionné de pêche. Il veut valoriser tous les poissons de la Loire, notamment ceux souvent délaissés par les consommateurs à cause de certains préjugés. Après la pêche, direction le laboratoire de cuisine où il coupe lui-même ses poissons et les sublime à son goût. Ceux-ci sont également la star du restaurant "La Table du Pêcheur".