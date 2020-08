Les artisans de la Loire : le Domaine des Génaudières cultive le vin depuis 400 ans

Même après des années de pratique, la vendange reste délicate pour Anne Athimon et Brigitte Huguet. Depuis 400 ans, leur famille cultive le vin sur les coteaux d'Ancenis. Située au bord de la Loire, la production de vin profite du climat privilégié du fleuve. L'été, le Domaine des Génaudières accueille des visiteurs avec la vente directe du vin tout en partageant le savoir-faire familial. À ce jour, les deux sœurs sont les relais du domaine familial devenu emblématique des bords de Loire.