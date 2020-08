Les artisans de la Loire : Patrick Besnié, le charpentier passionné de bateau

Il y a quinze ans, Patrick Besnié a fabriqué sa première Gazelle, un voilier à petit gabarit. Sans avoir prévu d'en faire son métier, 50 bateaux sortent désormais de son atelier chaque année. Depuis la coque en résine jusqu'aux finitions en bois, il fait tout lui-même, avec passion et amour. Le soir, hisser les voiles en solo ou avec sa femme relate un moment privilégié sur la Loire où le travail de la journée prend tout son sens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.