Les artisans du Limousin (3/4) : émailleur, un métier à qui Limoges doit sa notoriété

Dès la grande époque du Moyen Âge et avant la porcelaine, le travail de l'émail a fait la renommée de Limoges. La ville accueille encore le seul fabricant français de poudre d'émail ainsi que les meilleurs artistes en la matière. C'est le cas de Jean Zamora. Meilleur ouvrier de France dans les années 70, il a réalisé des centaines d'œuvres, souvent reconnues à l'international. Cet été, il a obtenu le deuxième prix d'excellence lors d'une exposition à Saint-Pétersbourg, en Russie.