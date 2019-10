Les artisans du Limousin (4/4) : porcelainier, un métier qui allie passion et précision

Depuis plus de 250 ans, Limoges et la porcelaine vivent une histoire d'amour grâce à la découverte de gisements de kaolin. Transformée en liquide, cette argile blanche permet d'obtenir une pièce. Celle-ci doit passer par plusieurs étapes avant de devenir porcelaine. Dans une petite manufacture, les ouvriers travaillent minutieusement pour fabriquer des pièces originales, au grand plaisir des amoureux de la table. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.