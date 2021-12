Les artisans passionnés donnent vie aux automates de Noël

En quelques secondes, les personnages prennent vie. Et tout un univers s'illumine. "Je trouve ça super beau et très réussi. Il y a beaucoup d'animations qui arrivent pour les enfants" ; "Pour nous, c'est encore un rêve". Dans ce décor, il y a pas moins de 50 automates, animés avec précision et élaborés dans l'atelier de Gilles Berthommier. Entouré de 1 400 peluches mécaniques, jour après jour, cet autodidacte imagine tout un monde. "On fait de la création à la réalisation. On imagine, on dessine et on passe sur la partie mécanique", explique-t-il. Dans le pays, des fabricants d'automates comme lui, il n'en existe que trois encore en exercice. Une passion que cet artisan a transmise à son fils Robin. "Depuis tout petit, je me disais, c'est cool il fait des robots. Mais je ne voyais pas toutes les autres difficultés qu'il y avait autour de ce métier", confie-t-il. Ces automates qui font oublier technique et savoir-faire, cultivés depuis 30 ans par Gilles Berthommier. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Ifergane