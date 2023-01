Les artistes de la glace

Quel reflet voyez-vous ? Est-ce un miroir, une œuvre d'art ou les deux à la fois ? Transformer des centaines de kilos de glace en à peine trois jours, c'est un défi de marteau. Les outils, il y en a plus d'un, jusqu'au fer à repasser, indispensable pour chaque sculpteur et à Pierre Callon, artiste depuis 25 ans. "La glace, c'est une matière fabuleuse pour les sculpteurs, mais ça casse comme du verre", explique-t-il. Fragile comme un château de cartes et comme une structure éphémère, à l'équilibre précaire. "Il suffit d'un petit truc pour que tout se chamboule, et c'est un petit peu ce que je ressens à l'heure actuelle dans l'environnement qu'on a", lance Stéphane Lesigne, sculpteur. Des sculpteurs mexicains, taïwanais, belges ... à Valloire, l'inspiration vient du monde entier depuis 31 ans. C'est un travail de précision jusqu'au bout de la nuit. Maxime Van Vesian, lui, s'est couché à quatre heures du matin. Il est fatigué, mais soutenu par le public. Des créations toutes plus spectaculaires, pas faciles à départager pour le jury ce vendredi après-midi. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand