Les artistes se mobilisent pour les soignants

Son inspiration vient d'une vidéo d'Italiens confinés chantant à la fenêtre qui l'avait émue. Lara Fabian a trouvé bouleversante la manière dont l'humanité entre en résilience au milieu de cette pandémie. Elle en a donc écrit une chanson et les droits seront reversés aux hôpitaux du pays, d'Italie et de Belgique. Zazie, quant à elle, remercie en mélodie le personnel soignant dont les paroles viennent de vraies histoires. Les droits, cette fois, seront au nom de la Croix-Rouge française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.