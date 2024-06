Les as du volant

Ils n’ont pas peur de la tôle froissée, ni de faire crisser les pneus. Les conducteurs de sécurité protègent leurs passagers prestigieux grâce à leur voiture, un bouclier qu’il faut savoir maîtriser. Chez MCS Formation, ils apprennent à se dégager, à éviter une agression, ou à faire un demi-tour d’urgence. Les deux jours de formation coûtent 1 400 euros. Ce savoir-faire est indispensable pour attirer la clientèle de luxe. Certains viennent de la légion étrangère, d’autres sont gardes du corps ou chauffeurs de taxi. Ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir conducteurs de sécurité. Avant les Jeux olympiques, les stagiaires apprennent à identifier les points faibles sur un véhicule. Avec les bonnes techniques, il est facile de casser des vitres ou de couper les ceintures. Il est important de savoir ces gestes en cas de tentative d’agression ou de vol. Le but est d’apprendre à réagir en situation de stress. Le bon réflexe est toujours de rester dans le véhicule, car ces derniers mois, les attaques aux mortiers d’artifice se sont multipliées. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse