Les asperges annoncent le printemps

Pour l'instant, il faut être patient et avoir l'œil, car elles sont encore peu nombreuses à sortir leur tête. Pour les ramasser, ces engins soulèvent des bâches longues de plusieurs centaines de mètres. Comme sous une serre, elles permettent de maintenir la terre à plus de dix degrés. Le reste se fait à la main. Actuellement, 500 kilos d'asperges sont ramassés ici par jour. D'ici quelques jours, les volumes seront multipliés par dix. La qualité, elle, est déjà au rendez-vous. Dans la cuisine, Florent Carle propose des recettes un peu plus élaborées pour les clients de son restaurant. Après les avoir pelées et cuites à la vapeur pendant quinze minutes, il ajoute du piment d'Espelette et un peu de lard grillé. Mais pour le cuisinier, c'est un produit qui se marie avec tout. Dans la salle, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour ces Landais, le légume est un symbole de la fin de l'hiver. Dans les prochaines semaines, l'asperge inondera les étals des marchés jusqu'à la fin du printemps. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier