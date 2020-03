Les asperges sauvages en avance dans l'Hérault

Cette année, les asperges sauvages sortent avec un mois d'avance à Fontès (Hérault) grâce à la douceur des températures. Un fin connaisseur de la plante explique que la récolte est même exceptionnelle. Elles sont effectivement plus nombreuses, mais aussi plus grosses et plus tendres. Une légère amertume et un goût plus fin que les asperges cultivées, cette variété sauvage est un vrai régal pour les papilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.