Les assistantes maternelles manifestent contre l'obligation de s'inscrire sur le site de la Caf

Avec la nouvelle réforme du gouvernement, les nounous doivent désormais s'enregistrer sur le site de la Caisse d'allocation familiale sous peine de se faire retirer leur agrément. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité auprès des 320 000 assistantes maternelles du pays. En effet, celle-ci les contraint de rendre public leur emploi du temps, leurs tarifs et leurs coordonnées personnelles mais également de répondre à certaines exigences. Et pourtant, à la base, c'est un métier assez libre.