La fin des autocollants régionaux

Les Vendéens ont toujours été fiers d'afficher leur identité sur leur voiture. Cependant, la Cour de cassation a confirmé que ces stickers ne sont pas autorisés sur les plaques d'immatriculation. Une interdiction que certains qualifient de ridicule. En effet, aux Essarts, on est très attaché au cœur vendéen. "C'est notre cœur, c'est notre sang, et c'est toute notre vie ", confie une habitante. Elle a toutefois ajouté "si on ne peut plus mettre notre cœur vendéen sur la voiture, et bien, on l'enlèvera et puis c'est tout". Marine a retiré ses stickers sur ses plaques d'immatriculation, car ils sont passibles d'une amende. Cette dernière est passée de 90 à 135 euros pour non-conformité. Dans une maison de la presse qui commercialise l'emblème de la Vendée sous différentes formes, le commerçant ne comprend pas cette décision. "Je pense qu'il y a autre chose de plus important que d'enlever ce logo", insiste un habitant.