Les automobilistes marseillais énervés par les voitures flasheuses

A Marseille (Bouches-du-Rhône), plus d'un million de PV ont été dressés en deux ans par les voitures flasheuses. Face au nombre d'amendes qui explose, plusieurs habitants décident de fuir le centre-ville, ce qui n'est pas sans conséquence pour les commerces. La ville de Marseille, elle, se défend de vouloir matraquer les automobilistes. Elle entend apaiser le centre-ville, dissuader de prendre la voiture et favoriser le transport en commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.