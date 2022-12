Les autres gagnants du Mondial

Maxime Lombardi n'avait jamais vu une telle affluence, 500 personnes dans son bar et une terrasse bondée en plein hiver. Les écharpes tricolores sont encore fièrement affichées. Ici, les clients ont vibré à chaque match des Bleus. Au bar, le débit était frénétique. Résultat : plus 15% de chiffre d'affaires par rapport à un mois de décembre habituel. Dans un autre établissement du Vieux-Port de Marseille, c'est le même constat. Ici, il a fallu embaucher six personnes supplémentaires les soirs de matchs pour assurer la cadence. "On avait du mal à envoyer en terrasse, servir les gens qui étaient au comptoir. C'était le rush complet", rapporte Lucille Jeay, serveuse au "Bar de la Marine". C'est une Coupe du Monde providentielle pour ces restaurateurs. Un peu plus loin, un café a lui aussi fait le plein en terrasse, comme en caisse. Ce mois de décembre est incomparable à ceux des autres années. Les Bleus n'ont peut-être pas gagné la coupe cette fois-ci, mais ils ont fait vibrer les bars français durant un mois. C'est un joli cadeau de Noël pour les restaurateurs. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba