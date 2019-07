Les auxiliaires de vie dénoncent leurs conditions de travail

Les personnels des maisons de retraite et les auxiliaires de vie se mobilisent. Ils dénoncent le manque de moyens pour s'occuper des personnes âgées. À Amnéville, Lola Hiesiger, une jeune femme de 28 ans enchaîne au moins cinq interventions à domicile par jour. Ménage, toilette, préparation des repas, elle s'occupe de tout depuis près de dix ans. Pour elle comme pour les autres auxiliaires de vie, ce métier n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.