Les avantages d'avoir un animal de compagnie pendant le confinement

Évelyne, qui partage son quotidien avec sa chatte Plume, et Christine, maîtresse d'un Terrier tibétain dénommé Coco, se sentent beaucoup moins seules pendant le confinement. La présence d'un animal de compagnie réduit en effet le sentiment d'isolement. Ils représentent une bouffée d'oxygène et donnent le sourire à leurs maîtres. Pour ceux qui souhaitent en adopter, la SPA a demandé une dérogation au ministère afin d'ouvrir les refuges en toute sécurité.