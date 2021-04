Les avions publicitaires survolant les plages bientôt interdits

Les avions publicitaires qui survolent les plages sont presque une tradition. Ils pourraient pourtant disparaître. La mesure examinée au Parlement divise. La loi Climat et résilience vise à limiter le réchauffement planétaire. Mais pour des instances comme le Haut Conseil pour le Climat, certaines mesures sont symboliques. C'est le cas de l’interdiction des avions publicitaires. "La consommation de toutes nos machines qui font de la publicité aérienne correspond à un camion qui roule toute l'année", explique Roland Vidal. Lui et ses associés ont investi 300 000 euros dans ce projet. La fin de leur activité principale serait un coup dur. L'été dernier, une banderole au nom d'un parc d'attractions a été vue par environ 60 000 personnes en seulement une heure. Pour l'instant, le parc est désert. Mais à l'avenir, le gérant devra privilégier une autre méthode publicitaire, notamment des affichettes pas forcément plus vertes. "Sur dix flyers, il y en a cinq qui vont se retrouver par terre", précise Pierrick Pubill. Avec la suppression des banderoles publicitaires, tous les acteurs du secteur devront se réinventer.