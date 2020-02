Les avocats de Moselle poursuivent leur mouvement contre la réforme des retraites

Depuis six semaines, les avocats sont en grève en Moselle. La justice y est quasiment à l'arrêt. Pour cause, les juristes ne veulent pas de la réforme de leur retraite qui prévoit un doublement des cotisations. Malgré cette contestation, les avocats assurent encore les plaidoiries pour les affaires les plus graves. Mais ils restent en grève illimitée et n'excluent pas de durcir le mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.