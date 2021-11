Les bagages abandonnés, première cause de retard des trains

Si vous prenez régulièrement le train, il y a fort à parier que vous avez déjà entendu cette annonce. Les bagages abandonnés, c'est en effet la principale cause des perturbations à la SNCF. Depuis le début de l'année, 9 000 trains ont été retardés, 1 000 autres supprimés en raison d'un colis suspect. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans et parmi les causes avancées, le port du masque et le pass sanitaire compliqueraient le parcours des voyageurs. C'est un véritable fléau pour la SNCF. Alors, pour sensibiliser les voyageurs, plusieurs mesures ont été prises : affiches dans les gares, stickers, annonces rappelant les règles et les risques jusqu'à 200 euros d'amende. Lorsqu'un sac est découvert, la procédure peut être très longue : bouclage de périmètre et intervention d'une brigade cynophile. Ces brigades, la SNCF en compte 20. Chaque année, ces opérations coûteraient deux millions d'euros. L'entreprise vient donc de nommer un "monsieur bagage" pour endiguer le phénomène. TF1 | Reportage A.Barth, T. Leproux