Les "Baous", trésors perchés de la Côte d'Azur

Sous le ciel rose-orangé de l'aube, ils marchent vers un rendez-vous au sommet, juste à l'heure pour profiter d'un des plus beaux lever de soleil sur la Côte d'Azur et la Méditerranée. C'est un instant privilégié à 800 mètres d'altitude au sommet du Baou de Saint-Jeannet, que cette bande de copains sait apprécier et savourer autour d'un bon café. En provençale, "Baou" signifie falaise ou colline escarpée. Au nombre de quatre en enfilade, ils sont pour les habitants de la région, un magnifique terrain de randonnée. Un balcon au-dessus de la Côte d'Azur, qui offre de somptueux panoramas. Ici, commence la nature, les Baous forment une sorte de ligne de démarcation, entre un littoral très urbanisé au sud, et des collines préservées au nord jusqu'aux Alpes enneigées. Envolons-nous vers un autre Baou. Dans cette clairière, c'est un chef d'œuvre naturel cette fois que le groupe de randonneurs est venu admirer, le gros chêne du Baou de la Gaude. Avec ses huit mètres de circonférence et son âge vénérable, il aurait entre 350 et 500 ans. Le gros chêne occupe une place importante dans le cœur des habitants de la région. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido