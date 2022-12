Les Baronnies des Pyrénées : terre de mystère

Le Desman est un rongeur au long museau que l'on a plus de chance de voir en photo qu'en vrai. Jean-Claude ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Il est l'homme qui a vu l'homme qui a vu le Desman. Il n'est pas la seule créature mystérieuse de cette petite vallée encaissée des Pyrénées, la Gourgue d'Asque. Les arbres tortueux recouverts de mousse et de lichen inspirent contes et légendes. Les gens d'ici ont surnommé cette forêt humide la petite Amazonie. C'est un trésor des Baronnies. Pour survoler cette petite région du Piémont pyrénéen, prenons de la hauteur. Décollage de tournaille, mais ce vendredi matin, les nuages font de la résistance. Sous ce brouillard, il faut imaginer un chapelet de vallées qui ne se dévoile que si l'on s'en donne la peine. Le soleil perce enfin les nuages et voici les Baronnies qui se présentent sous leur meilleur jour. Une mélodie accompagne cette éclaircie. Dans les Pyrénées, on aime chanter pour saluer ces moments. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet