Les barques catalanes rejouent le temps de la contrebande dans les Pyrénées-Orientales

Surveiller la côte pour ne pas se faire prendre par les douaniers, parce que quelque chose nous dit que dans les cales de ces barques, il n'y a pas que des poissons. Ça tire, mais qu'importe, les marchandises clandestines sont débarquées. Un chemin de contrebande au milieu des serviettes de plage, c'est un peu surprenant. "C'est magnifique. C'est une renaissance" ; "Je trouve que c'est bien pour la nouvelle génération qui voit un peu les coutumes de l'époque", lancent ces spectateurs. L'Espagne n'est qu'à quinze kilomètres. Sous Louis XIV, le village est même renommé Banyuls-sur-Mer, république contrebandière. C'est comme un art de vivre dans presque toutes les familles pendant 300 ans. Les contrebandiers sont rusés pour échapper aux douaniers. En mer, il n'y a pas de trace à effacer. On fait revivre le patrimoine catalan et aussi son âme d'enfant. Mais sur un bateau de 1908, le plaisir se gagne à la force des bras. Et si l'on tend l'oreille, peut-être entendrons-nous les contrebandiers siffler leurs codes dans les montagnes.