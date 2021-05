Les barques catalanes reprennent la mer dans les Pyrénées-Orientales

Reprendre la mer après ces longs mois d'hiver, sentir à nouveau la voile se gonfler et l'écume chatouiller la coque, est une satisfaction. La première sortie de la saison de la barque catalane "Ufana" fait vibrer l'équipage. Cette vieille dame de 90 ans en a des souvenirs depuis 1930. Aujourd'hui, comme à l'époque, chacun son rôle. Il faut être au moins six pour pouvoir naviguer. Les membres de l'association "Ufana sardinal" entretiennent la barque. Ils ont dû apprendre à maîtriser voiles et cordages. Par ailleurs, ce les pêcheurs qui ont donné leurs couleurs à Collioure (Pyrénées-Orientales). Quand ils achetaient de la peinture pour repeindre leur barque, ils utilisaient le fond du pot pour peindre les volets des maisons. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques-unes, mais au début du XXème siècle, plus d'une centaine de barques ornaient les plages où les pêcheurs venaient les échouer. Depuis 25 ans, l'association "Collioure par images" recueille des photos d'époque, témoins de la vie d'autrefois. Les barques catalanes continuent à égailler de leurs couleurs vives cet ancien village de pêcheurs.