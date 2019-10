Les bars de Provence (3/4) : le Café de la Paix, lieu de convivialité incontournable à Valréas

Une ambiance conviviale, presque familiale, règne au Café de la Paix, à Valréas, dans le Vaucluse. Avec ses décorations soignées et certains articles qui datent du début du XXème siècle, l'endroit est un vrai monument historique, tout d'abord appelé "Le Grand Café de Faure" en 1903. Côté gastronomie, on y retrouve tout le terroir de Provence. Les Valréassiens raffolent de la cuisine où le menu est en adéquation avec la saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.